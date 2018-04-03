Во вторник, 3 апреля, Верховная Рада Украины отказалась рассмотреть проект закона об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте украинского парламента.

Стоит отметить, что решение включить данный вопрос в повестку дня во время заседания парламента поддержали 195 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал svodka.net ранее, Евросоюз выразил недовольство тем, что украинский парламент не отменил обязательного декларирования имущества и доходов для активистов, борющихся с коррупцией .

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