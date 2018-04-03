Генпрокуратура Германии подала документы в суд на экстрадицию в Испанию бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает со ссылкой на немецкое издание ntv.

После изучения испанского ордера в Германии, правоохранительные органы пришли к выводу, что "ордер является оправданым" и передали свои рекомендации в суд.

Как сообщал 28 марта каталонские депутаты от партий-поклонников независимости Каталонии приняли резолюцию, в которой требуют, чтобы задержаный в ФРГ Карлес Пучдемон снова занял пост главы автономии.

Позже немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции. Такое решение принял региональный суд в немецком городе Киль. Пучдемон "будет оставаться в тюрьме, пока не будет принято решение о процедуре выдачи", объявил суд свое решение через день после задержания каталонского лидера.

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