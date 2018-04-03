Компания LG подтвердила, что представит свой новый флагманский смартфон G7 в конце апреля текущего года. При этом в продажу устройство должно поступить в середине мая. Одним из нововведений новинки станет дисплей M-LCD. Об этом пишет Phone Arena.

Производитель заявляет, что дисплей M-LCD на 35 процентов более эффективен, нежели типичная LCD-панель, информирует svodka.net.

Технология M-LCD предполагает добавление белого пикселя к стандартным RGB. Это должно повышать яркость дисплея. При этом, в сравнении с OLED-панелями, дисплеи M-LCD являются более дешевыми, обеспечивая при этом качество и эффективность на том же уровне.

Относительно других характеристик ожидается, что смартфон будет оснащен двойной камерой с апертурой f.1/5, процессором Snapdragon 845 и 6 ГБ оперативной памяти.

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