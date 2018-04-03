Заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко Сергей Березенко заявил, что руководство НАБУ и САП может отчитаться в Верховной Раде в ближайшее время. О необходимости заслушать в Раде отчеты руководства НАБУ и САП заявили заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко и глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко Фото: rada.gov.ua Заместитель главы фракции БПП Сергей Березенко сказал журналистам в кулуарах парламента, что этот вопрос обсуждался на заседании фракции 2 апреля, сообщает агентство "Интерфакс-Украина"."Думаю, что тот градус напряжения, который сегодня уже поднялся по этому вопросу, уже достаточный для того, чтобы мы заслушали в стенах Верховной Рады и представителя Национального антикоррупционного бюро, и представителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, тем более что такая инициатива у нас была ранее", – отметил он.Березенко добавил, что заслушать директора НАБУ Артема Сытника и главу САП Назара Холодницкого в парламенте хотели еще в прошлом году – после истории с разоблачением агентов НАБУ под прикрытием, – но тогда они не смогли прийти в Раду, так как находились с визитом в США.По словам Березенко, руководство НАБУ и САП может отчитаться в Верховной Раде в среду или в четверг.О необходимости заслушать отчеты Сытника и Холодницкого заявил также руководитель Радикальной партии Олег Ляшко, сообщает корреспондент интернет-издания "ГОРДОН"."Вся страна потрясена скандалом с антикоррупционным прокурором Холодницким. Я предлагаю парламенту проголосовать: вызвать в парламент антикоррупционного прокурора, директора НАБУ, генерального прокурора и рассмотреть этот скандал коррупционный, который сегодня дискредитирует борьбу с коррупцией", – сказал он во время заседания парламента.21 марта "Украинская правда" сообщила о прослушке НАБУ в кабинете Холодницкого. Тогда глава САП заявил, что это провокация, и заверил, что никто не сможет заставить его уволиться. В свою очередь, директор НАБУ Сытник, комментируя ситуацию, выразил мнение, что "журналисты пишут такое, что, честно говоря, вымышленный роман просто отдыхает".24 марта генпрокурор Юрий Луценко проинформировал, что прослушивание главы САП было санкционировано судом.28 марта источник "Українських новин" в ГПУ сообщил, что Холодницкого могут арестовать. Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган назвала это "слухами, которые нет смысла комментировать".29 марта Сытник подтвердил, что НАБУ проводит расследование в отношении Холодницкого, отметив, что его ведомство сотрудничает с Генеральной прокуратурой.30 марта Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы о проступках Холодницкого. Генпрокурор попросил комиссию рассмотреть вопрос об увольнении главы САП. В этот же день в ГПУ сообщили, что у Холодницкого должны были отобрать образец голоса, но он не явился. Сегодня он пришел на допрос в ГПУ. Холодницкий заявил, что отказался участвовать в следственных действиях, так как настаивает на смене следователей и прокуроров в производстве. Он рассказал, что негласные действия в отношении него начались на основании статьи о взяточничестве. Председатель КДКП Виталий Грушковский сообщал, что комиссия может приступить к рассмотрению жалобы Луценко на Холодницкого как минимум через месяц.Холодницкий возглавил новое подразделение ГПУ – Специализированную антикоррупционную прокуратуру – 1 декабря 2015 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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