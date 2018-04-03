Во время судебного процесса над Юрием Луценко в 2010-2013 годах нынешний Генпрокурор называл прокуроров, которые вели против него обвинения, "дебилами", а сами уголовные дела - "сфальсифицированными". Исходя из его слов, в действиях прокуроров были признаки преступления. Однако некоторые из них не только не освобождены, а после Революции Достоинства даже пошли в органах прокуратуры на повышение

Об этом говорится в расследовании Даниила Мокрика для программы "Наши Деньги с Денисом БИГУС" .

Иван Бабенко, тогдашний прокурор в первой инстанции, которого Юрий Луценко называл "прыщом", а его жена Ирина Луценко - "лжецом", сейчас работает заместителем начальника управления Департамента специальных расследований ГПУ.

На вопрос журналистов программы "Наши Деньги", или он до сих пор считает Юрия Луценко преступником, Иван Бабенко ответил: "Не считаю. Личность виновным в совершении преступления может считать только суд. Я участвовал только в двух подготовительных заседаниях" .

Евгений Зинченко, представлявший обвинение в судах первой и второй инстанций и которого Юрий Луценко в то время называл "дебилом", также работает в ГПУ - прокурором Главного следственного управления.

На вопрос, он виделся и обсуждал с Юрием Луценко тогдашнюю дело после того, как его назначили Генеральным прокурором, Евгений Зинченко ответил: "Зачем мне с ним видеться ... Может, и виделся, не помню. И зачем мне с ним обсуждать какие-то (связанные с той судебным делом - ред.) ситуации? "

Еще один прокурор, представлявший обвинение в судах первой и второй инстанций, Виктор Клименко, в прошлом году вошел в число 19 финалистов конкурса на должность председателя Государственного бюро расследований. Однако, в ответ на вопрос по делу Луценко он посоветовал журналистам обратиться в пресс-службу прокуратуры. Киева, в которой сейчас работает начальником отдела.

"Я устал, я хочу идти домой. Спасибо за ваше внимание, за ваше время, которое вы оторвали от вашей семьи. Я хочу к своей. Достаточно поздно. Спасибо, только хорошего" , - сказал он.

В одном из судебных заседаний в августе 2011 года Юрий Луценко назвал Виктора Клименко "Очкариком дебилом".

В Высшем специализированном суде против Юрия Луценко выступали прокуроры Валерий Казнадзей и Николай Курапов. Первый сказал журналистам "Наших Денег", что не желает обсуждать тогдашнюю дело.

"Вам нечем заняться? Я - не фальсифицировал. Я не хочу это обсуждать - не с кем. Разговор окончен" , - сказал он.

Наконец, Николай Курапов полностью отказался от любого комментария. Он также пошел после Революции Достоинства на повышение и теперь работает заместителем начальника Департамента ГПУ.

Задать вопрос самому Юрию Луценко по работе у него в Генеральной прокуратуре подчиненных, которые называли его в 2010-2013 годах преступником, и которых в ответ называл преступниками он журналистам "Наших Денег" удалось лишь очень коротко - после заседания регламентного комитета Верховного Совета по Надежды Савченко.

"Их преступление - не установлено. Это (или они преступниками - ред.) Может сказать только суд" , - сказал генпрокурор. После этой реплики охрана оттеснила журналистов от Луценко.

А между тем в 2012 году защиту Юрия Луценко выиграл в Европейском суде по правам человека иск относительно противоправных действий упомянутых выше прокуроров. Тогда государство Украина возместила Луценко 15000 евро.

Эти средства выплатили из государственного бюджета. Украинское законодательство предусматривает возможность обратного (регрессного) взыскание такого возмещения непосредственно с виновных в нарушении лиц. В данном случае такое взыскание касалось бы и прокуроров, на нарушение которых обратил внимание ЕСПЧ. Однако для их вина должна быть установлена ​​в украинском суде ...