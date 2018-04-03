|Рада отказалась рассматривать законопроекты об отмене е-декларирования для активистов
|03.04.2018 12:44
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ВР отказалась включить в повестку дня законопроекты № 8120 и № 8120-1, об отсрочке подачи е-деклараций для антикоррупционеров а также законопроекты № 8209 и № 8209-1 об отмене декларирования этой категорией лиц.
Об этом сообщает Укринформ.
Председатель ВР Андрей Парубий трижды ставил на голосование включение в повестку дня этих законопроектов, но депутаты не поддержали такое предложение.
Позднее председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что часть против включения в повестку дня пакетом этих 4-х законопроектов.
Последним предложением спикер поставил отдельно на голосование сначала законопроекты № 8120 депутата Сергея Лещенко относительно отсрочки на год э-декларирования и № 8120-1 председателя фракции БПП относительно отсрочки подачи э-деклараций до 1 июля, но это предложение не набрало необходимой поддержки депутатов.
После этого Парубий поставил на голосование включение в повестку дня вторника законопроектов № 8209 и № 8209-1 за подписями большинства руководителей парламентских фракций, которыми предлагалось упразднить э-декларирование для представителей общественных организаций. Это предложение также не было поддержано сессионным залом.