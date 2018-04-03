ВР отказалась включить в повестку дня законопроекты № 8120 и № 8120-1, об отсрочке подачи е-деклараций для антикоррупционеров а также законопроекты № 8209 и № 8209-1 об отмене декларирования этой категорией лиц.

Об этом сообщает Укринформ.

Председатель ВР Андрей Парубий трижды ставил на голосование включение в повестку дня этих законопроектов, но депутаты не поддержали такое предложение.

Позднее председатель фракции БПП Артур Герасимов заявил, что часть против включения в повестку дня пакетом этих 4-х законопроектов.

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Последним предложением спикер поставил отдельно на голосование сначала законопроекты № 8120 депутата Сергея Лещенко относительно отсрочки на год э-декларирования и № 8120-1 председателя фракции БПП относительно отсрочки подачи э-деклараций до 1 июля, но это предложение не набрало необходимой поддержки депутатов.

После этого Парубий поставил на голосование включение в повестку дня вторника законопроектов № 8209 и № 8209-1 за подписями большинства руководителей парламентских фракций, которыми предлагалось упразднить э-декларирование для представителей общественных организаций. Это предложение также не было поддержано сессионным залом.

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