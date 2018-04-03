МЭРТ работает над детенизацией бизнеса и выступает за постепенный переход на использование кассовых аппаратов всеми украинскими предпринимателями. Об этом во время дискуссии на тему финансирования бизнеса сообщил директор департамента развития предпринимательства и регуляторной политики Министерства экономического развития и торговли Денис Гутенко, передает корреспондент

“Мы продолжаем работу над детенизацией экономики. В частности, это касается облегчения использования кассовых аппаратов, чтобы в дальнейшем можно было больше их использовать. Наш подход — сначала должно быть упрощение, а затем полная фискализация. В целом, с нашей стороны, фискализировано много, но контроля за этим мало”, - сказал он.

Среди прочего, в Минэкономразвития, по словам Гутенко, ждут принятия закона о валюте, который также поможет многим компаниям, показывать больше выручки.

“Важно в этом контексте, что есть проект постановления НБУ о cashless-экономике, который позволяет использовать различные платежные сервисы, а не только платежные терминалы, а также предусматривает большие обязательства для бизнеса по приему безналичных средств”, — отметил чиновник.

Напомним, постановление КМУ “Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)” не обязывает всех без исключения предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы.

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