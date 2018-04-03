На днях стало известно о том, что власти Саудовской Аравии и руководство японской корпорации SoftBank подписали договор о создании на территории страны крупнейшей в мире солнечной электростанции. Ее мощность оценивается в 200 ГВт, а цена проекта составляет $200 миллиардов долларов США. Создание такого объекта позволит саудитам создать около 100 тысяч новых рабочих мест.

Новая станция в три раза увеличит объем генерируемой в Саудовской Аравии энергии. На 2016 год этот показатель для региона составил примерно 77 ГВт. Причем две трети объема поставляемой энергии вырабатывается при сжигании природного газа, остальное — нефти. Несмотря на значительные показатели инсоляции именно солнечная энергия используется в ОАЭ в минимальных объемах. Небольшие энергостанции работают, но это, в большинстве случаев системы для личных нужд, информирует svodka.net.

По словам представителей проекта, введение в строй самой крупной в мире солнечной электростанции позволит значительно увеличить совокупную мощность станций страны, а также выведет солнечную энергетику на первое место по объемам выработки энергии. Строительство будет разделено на несколько этапов. Завершение планируется на 2030 год.

К сожалению, технические подробности станции пока неизвестны. Сообщается лишь то, что станция будет вырабатывать электроэнергию при помощи солнечных панелей, а не вогнутых зеркал, которые нагревают башню с солевым расплавом в верхней ее части. На данный момент наиболее производительные солнечные электростанции основаны именно на указанном выше принципе.

Показатель в 200 ГВт примерно в 100 раз превышает показатели проектной энергостанции, строительство которой запланировано в Австралии. Еще одна станция на 2 ГВт будет построена в Греции. Кроме того, немногим менее производительные станции в 1,3 ГВт, 1,18 ГВт, 1 ГВт будут созданы в ближайшие несколько лет в США, ОАЭ и Китае соответственно.

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Кроме энергии строительство новой станции позволит создать около 100 тысяч рабочих мест и снизить расходы на электроэнергию. Станция достигнет максимальной производительности к 2030 году. Проект выгоден как для Саудовской Аравии, которой нужна энергия, так и для SoftBank, компании, которая постоянно инвестирует средства в новые проекты.

В течение последующих 3-4 лет Softbank вложит примерно $25 млрд в Саудовскую Аравию и ее проекты. Это играет на руку саудитам, поскольку принц Мохаммед, один из представителей нового поколения правителей, заявил о намерении диверсифицировать экономику региона, сняв его с «нефтегазовой иглы».

Кроме энергостанции японская компания собирается вложить около $15 млрд в новый «умный» город, получивший название Неом. Его принц собирается построить на побережье Красного Моря.

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В марте 2016 года саудиты запустили установку Integrated Seawater Energy and Agriculture System (ISEAS). Она получила такое название благодаря гибридному производству — система производит как продукты питания, так и биотопливо без ущерба для окружающей среды. Эта установка работает в несколько этапов.

Первый этап — закачка воды в бассейны с мальками рыбы или планктоном. Второй этап — обогащение продуктами жизнедеятельности рыб, вода отправляется на плантации растений, которые способны вынести сильно соленую воду без вреда для себя.

А уже после галофитов вода, потерявшая часть своей солености, а также получившая кипу удобрений — продуктов жизнедеятельности, отправляется на мангровые плантации с солеустойчивыми растениями. Очищенная вода поступает в зону фильтрации, откуда попадает в океан.

Что касается биотоплива, то его можно получить рядом способов, включая илистые отложения, галофиты, мангровые заросли. Перегной с плантаций не будет никого раздражать — его собирают и отправляют на установки по получению электричества и газа. Ну а планктон и рыба в любое время могут быть использованы для создания продуктов питания. Кстати, электроника в системе работает на солнечной энергии.

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