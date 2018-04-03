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Рада отклонила два законопроекта об отмене е-декларирования для активистов-антикоррупционеров, внесенные "Батьківщиной" и Порошенко
03.04.2018 12:50
Предложения принять законопроекты №6271 и №6674 за основу, отправить их на повторное первое чтение и отправить субъекту законодательной инициативы на доработку не нашли поддержки в Верховной Раде. Первый законопроект инициировала часть "Батьківщина", второй – президент Петр Порошенко.Сначала спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил принять за основу законопроект №6271. Инициативу поддержало 156 нардепов. За аналогичное предложение относительно законопроекта №6674 проголосовало 157 парламентариев.После этого Парубий несколько раз выносил на голосование инициативы отправить законопроекты на повторное первое чтение и отправить законопроекты  субъекту законодательной инициативы на доработку. Эти предложения также не нашли поддержки в зале.Включить в повестку дня законопроекты №8120, №8120-1, №8209, №8209-1 народные депутаты также не захотели.Новость дополняется...Рекомендую Twitter G+
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