В результате аварии погибли два человека,

В результате столкновения одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а вторая от удара, сообщает NBC .

Отмечается, что оба погибших были пожарными. Остальные пять пассажиров реактивного самолета не пострадали.

По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.