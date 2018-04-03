|В США на взлетной полосе столкнулись два самолета: есть погибшие
|03.04.2018 12:51
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В результате аварии погибли два человека,В понедельник, 2 апреля, в городе Марион (штат Индиана, США) на взлетной полосе столкнулись два самолета.
Фото: nbcnews.com
В результате столкновения одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а вторая от удара, сообщает NBC .
Отмечается, что оба погибших были пожарными. Остальные пять пассажиров реактивного самолета не пострадали.
По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.
Напомним, что в городе Санта-Пола в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в дом . В результате аварии погибли два человека.
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