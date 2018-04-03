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В США на взлетной полосе столкнулись два самолета: есть погибшие
03.04.2018 12:51
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета: есть погибшие
В результате аварии погибли два человека,
В понедельник, 2 апреля, в городе Марион (штат Индиана, США) на взлетной полосе столкнулись два самолета.
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета: есть погибшие Фото: nbcnews.com

В результате столкновения одномоторного самолета Cessna 150 с реактивным самолетом Cessna 525 Citation Jet один человек погиб от пожара в салоне транспортного средства, а вторая от удара, сообщает NBC .

Отмечается, что оба погибших были пожарными. Остальные пять пассажиров реактивного самолета не пострадали.

По имеющимся данным, столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать.

Напомним, что в  городе Санта-Пола в Калифорнии (США) легкомоторный самолет врезался в дом . В результате аварии погибли два человека.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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