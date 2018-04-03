Газета «Daily mail» сообщила о том, что российские дипломаты, покидая американское посольство в Вашингтоне гордо подняли флаг РФ в сопровождении музыки и толпы россиян.

После отравления Сергея Скрипаля – британского шпиона, подвергшегося химатаке в Солсбери, Великобритания обвинила РФ в причастности к этому нападению. Россия отвергает свою вину, подчеркивая, что британская сторона не имеет доказательств, следовательно, предъявленное не имеет под собой конструктивной основы.

Впоследствии Соединённое королевство выслало российских дипломатов и призвало своих союзников присоединиться к политической изоляции России, на что ряд западных стран, включая США, ответили согласием. Так, в Штатах общее число людей, которые покинут страну равняется 171. В него входят сами сотрудники дипмиссии и их семьи.

Британское ежедневное издание «Daily mail» рассказало о том, что примерно 50 человек покинули российское посольство в Вашингтоне. В их число входили дипломаты и члены их семей.

Газета отметила, что вокруг посольства собралось много людей, пришедших проводить российских диппредставителей. Также данная процессия шла под музыку, а сами дипломаты, в свою очередь, «гордо» подняли флаг Российской Федерации. Таким образом, дипломаты продемонстрировали крепость своего духа, и что действия американской стороны, направленные на дизморализацию России, - пустышка. Штаты и западные СМИ ошарашены подобной «выходкой» русских, которые показали, что значит уйти красиво под поднятым флагом, с музыкой и группой поддержки.

Двумя часами позже оставшийся персонал посольства уехал на втором автобусе.

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