На оккупированной части Донбасса группа "партизан" избила двух боевиков и отобрала оружие

Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает увеличиваться недовольство присутствием боевиков, о чем свидетельствует набирает обороты партизанское движение, цель которого - как можно больше усложнить жизнь оккупантов, заявляют в пресс-центре штаба АТО.

"По информации разведки штаба АТО 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3 ОМСБР российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский, группа неизвестных совершила набег на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. "Партизаны" завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении", - говорится в обнародованном во вторник днем на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что несмотря на объявленный боевиками план перехвата, по "горячим следам" нападавших поймать не удалось и их поиски продолжаются до сих пор.

"Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны", - сообщают в пресс-центре штаба АТО.