Овощи борщевого набора в Украине в несколько раз дороже, чем в Польше. Об этом в комментарии сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

“Если сравнить оптовые цены на овощи борщевого набора в Украине и Польше, то выясняется, что у нас они стоят в разы больше (по некоторым позициям)”, — сообщил Дорошенко.

Так, по результатам сравнения цен на рынке “Столичный” и на рынке “Бронише”, на сегодня:

свекла в Варшаве стоит 5,70 грн, в Киеве — 11 грн (почти в 2 раза дороже);

капуста в Варшаве — 3,10 грн, в Киеве — 8 грн (почти в три раза дороже);

картофель в Варшаве — 3,90 грн, в Киеве — 4,30 грн (на 10-15% дороже);

лук в Варшаве — 4,70 грн, в Киеве — 5 грн.

Среди овощей борщового набора дешевле в Украине, по словам эксперта, только морковь, в Польше она стоит 11,40 грн, у нас — 10 грн.

“Учитывая это, накануне Пасхи, да и вообще, говорить о подорожании не приходится, поскольку дорожать уже некуда”, — добавил Дорошенко.

Он также уточнил, что если пройтись по другим овощам, то разница также будет значительной. Например, брокколи, в Киеве стоит в два раза дороже, чем в Варшаве.

“Они зарабатывают в пять раз больше, и платят в разы меньше. Мы делаем сравнения украинских цен с польскими уже около года. Ранее разница постоянно сокращалась, но сейчас она увеличивается за счет того, что в Польше значительное количество продукции уже стоят дешевле, чем в Украине”, - обратил внимание знаток.

Напомним, с начала марта текущего года в Украине снизились цены на некоторые социальные продукты питания. В пятерку рекордсменов по ценовому спаду вошли макароны (-6,7%), колбасы (-4,5%), крупы гречневые (-3,3%), курятина (-2%) и масло (-1,3 %).

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