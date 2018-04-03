|В результате перестрелки в Лондоне погибла 17-летняя девушка
|03.04.2018 12:55
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Об этом сообщает ВВС.
Первое убийстве произошло в районе Тоттенем, где полиция после информации о преступлении могла лишь констатировать смерть девушки. В другой части Лондона, в районе Волтгемстоу, были тяжело ранены 16-летний и 15-летний юноши.
Родители погибшей девушки не знают, какие же мотивы были у убийц их дочери.
Местные жители взволнованы из-за существенного увеличения количества нападений в Лондоне. По словам одной женщины, здесь становится все больше наркотиков и насилия.
Я слышала эту стрельбу, она звучала, как будто это был взрыв. Я
живу здесь более 40 лет, однако столько нападений и убийств,
которые произошли на протяжении двух-трех последних лет, здесь
никогда не было,
Еще один свидетель происшествия, который работает в магазине рядом, сказал, что слышал три выстрела.
Это был звук, словно кто-то жег фейерверки. Также я видел, как
жертва, истекая кровью, сидела и ждала пока приедут «скорая» и
полиция,
Полиция пока никого не задержала.