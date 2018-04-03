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Журналисты узнали про украинское гражданство дочери главаря ЧВК "Вагнер" (видео)
03.04.2018 12:58
Журналисты узнали про украинское гражданство дочери главаря ЧВК "Вагнер" (видео) По теме:

Главарь частной военной кампании "Вагнер" Дмитрий Уткин, наемники которого недавно понесли большие потери в Сирии, имеет внебрачную дочь, которая родилась и училась в Украине.

Об этом украинские журналисты рассказали в эфире "", передает

Отмечается, что украинка Елена Коваленко родила от Уткина дочку Анну, которой сейчас уже 25 лет. Она выросла в селе Смолино Кировоградской области, закончила государственную летную академию Украины, после чего уехала в Россию.

У Анны два гражданства, - российское и украинское, при этом, остается непонятным род ее деятельности, - по слухам, она может быть как фотомоделью и танцовщицей, так и бизнесвумен. С уверенностью можно судить лишь о том, что девушка мало в чем себе отказывает, - об этом свидетельствуют ее фото в соцсетях:







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