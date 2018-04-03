Законодательный акт, против которого выступают малайзийская оппозиция и представители общественности, должна одобрить верхняя палата парламента Малайзии, чтобы он вступил в силу. В Малайзии собираются ввести уголовную ответственность за фейковые новости Фото: ЕРА Законодательный акт поддержали 123 депутата, 64 проголосовали против.Издание отмечает, что против законопроекта выступали оппозиционные члены парламента и представители общественности.Законопроект предусматривает за публикацию недостоверных новостей штраф в сумме до 500 тыс. малайзийских ринггит ($128 140), до 10 лет тюремного заключения или и то, и другое. Его действие распространяется на иностранные СМИ, публикующие новости, от которых пострадали граждане Малайзии.Чтобы законопроект вступил в силу, его должны одобрить обе палаты парламента. По данным The Strаits Times, ожидается, что акт одобрят до окончания нынешней сессии 5 апреля.Как пишет малайзийское издание The Star, законопроект представили в верхней палате парламента (Dewan Negara) 3 апреля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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