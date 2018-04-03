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Нижняя палата парламента Малайзии одобрила законопроект о "фейковых новостях"
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03.04.2018 12:58
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Законодательный акт, против которого выступают малайзийская
оппозиция и представители общественности, должна одобрить верхняя
палата парламента Малайзии, чтобы он вступил в силу. В Малайзии
собираются ввести уголовную ответственность за фейковые новости
Фото: ЕРА Законодательный акт поддержали 123 депутата, 64
проголосовали против.Издание отмечает, что против законопроекта
выступали оппозиционные члены парламента и представители
общественности.Законопроект предусматривает за публикацию
недостоверных новостей штраф в сумме до 500 тыс. малайзийских
ринггит ($128 140), до 10 лет тюремного заключения или и то, и
другое. Его действие распространяется на иностранные СМИ,
публикующие новости, от которых пострадали граждане Малайзии.Чтобы
законопроект вступил в силу, его должны одобрить обе палаты
парламента. По данным The Strаits Times, ожидается, что акт одобрят
до окончания нынешней сессии 5 апреля.Как пишет малайзийское
издание The Star, законопроект представили в верхней палате
парламента (Dewan Negara) 3 апреля.
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