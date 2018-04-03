Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что жучок в его кабинете установил не агент НАБУ, а обслуживающий аквариумы человек, сообщает NEWSONE.

"Насколько я понимаю, это обыкновенный человек, который занимался аквариумом, просто ему дали аппаратуру, которую надо установить. Нашли (жучок, - ред.), потому что было странное поведение", - отметил глава САП.

При этом он выразил удивление, как вообще получили дозволение на негласные действия и в каком производстве, потому что прослушку можно вести только по тяжким преступлениям.

По словам Холодницкого, это должно быть производство, например, о получении взятки.

"Начинали за здравие, закончили за упокой. Начинали негласные розыскные действия, чтобы увидеть, как мне взятки носят. Слушали, слушали, наслушали на что? На легкое преступление", - подчеркнул глава САП.

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