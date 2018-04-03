Министра внутренних дел обвинили в препятствовании россиянам в доступе на избирательные участки в дипучреждениях

Дело открыли из-за того, что русских не пропускали на участки в дипломатические учреждения в день выборов президента РФ 18 марта, сообщает сайт следом.

"Открыть уголовное дело по Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту препятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах Президента России (п." В "ч 2 ст. 141 УК РФ)" , - говорится в сообщении.

По данным Следственного комитета России, "Аваков, действуя группой лиц по предварительному сговору", давал указания подчиненным по службе сотрудникам МВД Украины, что обеспечивает охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове.

Обновления. Глава МВД лаконично отреагировал на открытое против него уголовное дело.

"Служу украинскому народу!", - написал Аваков в своем Twitter .

Напомним, что Министерство внутренних дел Украины заявили, что в день проведения в России президентских выборов, на территорию российских дипломатических представительств граждане России допускаться не будут.

Россия заявила, что рассчитывает на оценку ООН и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по поводу запрета россиянам голосовать на выборах президента в Украине.

В Киеве утром 18 марта были перекрыты подступы к посольству России в Украине.