Норвежский биатлонист Бьорндален завершил карьеру

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален объявил о завершении спортивной карьеры, сообщает норвежский телеканал NRK.

44-летний спортсмен сообщил, что прошлым летом у него было два приступа мерцательной аритмии. У.-Э.Бьорндален заявил, что все еще получает удовольствие от соревнований и хотел бы продолжать выступать, но все же решил завершить карьеру.

У.-Э.Бьорндален выступал на шести Олимпиадах, где завоевал 13 медалей, восемь из которых - золотые. На 23 чемпионатах мира он выиграл 45 медалей (20 из них - высшего достоинства). Одержал рекордные 95 личных побед на этапах Кубка мира по биатлону и 35 побед в командных дисциплинах.

Норвежский ветеран не попал в состав национальной команды на Олимпийские игры в Пхенчхане, однако он был включен в состав тренерского штаба сборной Белоруссии. Супруга У.-Э.Бьорндалена - четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, белоруска Дарья Домрачева.