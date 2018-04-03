Окружной административный суд Киева отказался отменить запрет Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, осуществлять управление арестованным имуществом бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко. Об этом сообщили в Агентстве.

"Вчера суд отказал нам отменять запрет", - сказали в АРМА.

Напомним, 21 марта Окружным административным судом города Киева было вынесено обеспечение в иске Национального агентства в виде запрета осуществлять управление движимым и недвижимым имуществом, переданным Национальному агентству ГВС ГПУ общей численностью более 120 объектов, стоимость которых составляет более 500 млн грн.

Как сообщал расследование уголовного производства о "налоговых площадках" в отношении преступной организации подозреваемого экс-министра доходов и сборов Александра Клименко и других 52 подозреваемых чиновников бывшего Министерства доходов и сборов завершено.

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