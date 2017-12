Дочь композитора Игоря Крутого подкорректировала мочки ушей. Виктория Крутая: Я всегда сплю в сережках и часто ношу очень тяжелые серьги, следовательно у меня чуть-чуть растянулись уши Фото: victoriakrut / Instagram Видео процедуры она разместила в Instagram."Я всегда сплю в сережках и часто ношу очень тяжелые серьги, следовательно у меня чуть-чуть растянулись уши", – объяснила она. I’ve always slept with my studs not realizing they stretch your ears but Thanks to @nyplasticsurgeon they are back to normal in one minute ! Я всегда сплю в серёжку и часто ношу очень тяжелые серьги следовательно у меня чуть-чуть растянулись уши , спасибо Dr. Lara Что все исправила * Публикация от Tory Story (@victoriakrut) Дек 19, 2017 at 8:07 PST Крутая родилась 29 августа 1985 года в Москве.У нее есть дочь Дэми Роуз от ресторатора Дэвида Берковича. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



