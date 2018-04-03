Такое решение 44-летнего биатлониста связывают с тем, что прошлый сезон был худшим в его карьере

Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что прошлый сезон был последним в его карьере, информирует Sport Arena .

Такое решение 44-летнего биатлониста связывают с тем, что прошлый сезон был худшим в карьере Бьорндалена. Он занял лишь сорок третьего место в общем зачете Кубка мира и не попал в состав сборной на Олимпиаду в Пхенчхан.

Отметим, что Бьорндален является рекордсменом по количеству личных побед - 95 выигранных гонок. Всего в его карьере 133 победы в биатлоне и одно "золото" в лыжных гонках. На подиум Бьорндален поднимался 252 раза - это также лучший результат в истории. Он выиграл шесть Больших хрустальных глобусов и 20 Малых.