|Легендарный биатлонист Бьорндален завершил карьеру
|03.04.2018 13:07
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Такое решение 44-летнего биатлониста связывают с тем, что прошлый сезон был худшим в его карьереСамый титулованный биатлонист мира норвежец Уле Эйнар Бьорндален объявил о завершении карьеры.
Уле-Эйнер Бьорндален. Фото: NTB Scanpix
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален сообщил, что прошлый сезон был последним в его карьере, информирует Sport Arena .
Такое решение 44-летнего биатлониста связывают с тем, что прошлый сезон был худшим в карьере Бьорндалена. Он занял лишь сорок третьего место в общем зачете Кубка мира и не попал в состав сборной на Олимпиаду в Пхенчхан.
Отметим, что Бьорндален является рекордсменом по количеству личных побед - 95 выигранных гонок. Всего в его карьере 133 победы в биатлоне и одно "золото" в лыжных гонках. На подиум Бьорндален поднимался 252 раза - это также лучший результат в истории. Он выиграл шесть Больших хрустальных глобусов и 20 Малых.
Последняя победа норвежца датирована 2 декабря 2015, когда он победил в индивидуальной гонке в Эстерсунде. Этот триумф позволяет Бйорндалену быть самым победителем биатлонной гонки - 41 год 10 месяцев 6 дней.