|Куприй считает, что его портреты заставляют преступников сдаваться полиции
|03.04.2018 13:11
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Народный депутат Виталий Куприй прокомментировал задержание группы лиц с перестрелкой в Ивано-Франковске. На личной странице в Facebook он допустил, что сдаться в руки правоохранителей преступников сподвиг рекламный борд с его изображением, близко от которого и проходило задержание, передает .
Более того, депутат пожаловался, что люди часто не видят результата его работы. Поэтому конкретно этот пример он назвал “реальным результат его борьбы с преступностью”.
“Вот все пишут, а где настоящий результат Вашей борьбы с преступностью? Докладываю.
Сегодня ночью (2.04) Нацполиция
Ивано-Франковская обезвредила банду, которая совершила перестрелку
в городе. Задержание состоялось прямо перед моим лицом.
То есть лицом с билборда, где я выступаю
в защиту людей (на фото видно).
Как сообщал , в Украине наблюдается всплеск преступности. Наша страна вошла в 1ТОП-10 самых опасных стран мира.
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