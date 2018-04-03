Народный депутат Виталий Куприй прокомментировал задержание группы лиц с перестрелкой в Ивано-Франковске. На личной странице в Facebook он допустил, что сдаться в руки правоохранителей преступников сподвиг рекламный борд с его изображением, близко от которого и проходило задержание, передает .

Более того, депутат пожаловался, что люди часто не видят результата его работы. Поэтому конкретно этот пример он назвал “реальным результат его борьбы с преступностью”.

“Вот все пишут, а где настоящий результат Вашей борьбы с преступностью? Докладываю.

Сегодня ночью (2.04) Нацполиция Ивано-Франковская обезвредила банду, которая совершила перестрелку в городе. Задержание состоялось прямо перед моим лицом. То есть лицом с билборда, где я выступаю в защиту людей (на фото видно).

Вот что моя правозащитная работа делает. Увидели, испугались, решили остановиться и сдаться на милость закона!”, — написал политик.

Как сообщал , в Украине наблюдается всплеск преступности. Наша страна вошла в 1ТОП-10 самых опасных стран мира.

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