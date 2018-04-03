Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий рассказал, что расследование против него начали из-за якобы вымогательства взятки по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Об этом он сообщил журналистам после допроса 3 апреля в Генеральной прокуратуре.

«Статья 368 (стала основанием для проведения расследования. — Ред.). Оказывается, что я у кого-то где-то требовал взятку, только я не понимаю у кого, и мне об этом не говорят», — сказал Холодницкий.

Также Назар Холодницкий не исключает, что после его отставки может начаться война за должность руководителя САП.

«Я за кресло не держусь. Моя цель прихода в САП была не должность для должности. Если воля Божья и так надо, чтобы освободили кресло для другого, я приму решение после завершения всех процедур, в которых меня пытаются обвинить и облить грязью. Я за должность не держусь «, — заявил он.

Председатель САП добавил, что сейчас продолжает выполнять свои служебные обязанности и ждет решения от КДКП об открытии или отказе в открытии дисциплинарного производства.

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«Я готов давать все объяснения. Я пришел сюда без адвокатов, мне нечего скрывать. Я готов сам как адвокат отстаивать свою позицию со стороной защиты или без», — резюмировал Холодницкий.

Назар Холодницкий отмечает, что внутри коллектива Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет никаких противостояний.

«В коллективе САП нет противостояний. Коллектив, конечно, немного обеспокоен тем, что происходит, это влияет на рабочие отношения, но я вижу целостность коллектива, и, в конечном итоге, будет возможность пообщаться с каждым из них. Они ходят по судам, продолжают делать свою работу. Еще раз подчеркиваю, Холодницкий — это не вся САП, и САП не развалится, даже если Холодницкий уйдет. Но я не могу быть руководителем прокуратуры и просто сидеть и смотреть, как следствие идет не в том направлении», — заявил руководитель САП в разговоре с журналистами перед допросом, сообщает .

Также он добавил, что не намерен становиться генпрокурором.

«Не в этой жизни», — отметил Холодницкий, отвечая на вопросы.

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