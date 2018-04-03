Выдворенные из Украины российские агенты, которые работали в дипломатических представительствах, прямо связаны с Российским культурным центром, который несмотря на войну продолжает работать в .

Об этом идет речь в расследовании , передает

Отмечается, что лишь в 2017 году центр "русского мира" посетили порядка трех тысяч людей.

Так, между россиян, которые покидали из столичного аэропорта "Жуляны", был Владимир Небиваев - он работал официальным советником посольства и представителем Службы внешней разведки России. Его провожал Константин Воробьев, руководитель Российского центра науки и культуры в , который еще называют Россотрудничеством. В зале перед вылетом Воробьев и Небиваев долго о чем-то разговаривали.

Отмечается, что Небиваев и Воробьев часто наведывались в Печерскую лавру. Однажды они были в компании Руслана Требунского, представителя пограничной службы . В основном визиты этой троицы совершались к епископу УПЦ Московского Патриархата, ректору Киевской духовной академии и семинарии владыки Сильвестра. Еще в Лавру приезжал Александр Лукашик, временно поверенный в делах России в Украине. Также фиксировалась встреча руководителя Российского культурного центра с руководителем "РИА Новости" Кириллом Вышинским.

Кроме лиц, с которыми постоянно встречается Воробьев, известно о ряде других людей, которые имеют дружеские отношения с директором Россотрудничества. Это музыкант Олег Карамазов, православный журналист из пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, академик НАН с пророссийскими взглядами Петр Толочко.

"Культурный центр - это очень хорошее прикрытие. Оно позволяет подобрать лояльных российской культуре людей. Где лояльность - там можно оперировать лояльностью: уменьшать или увеличивать ее степень. Образуется среда. А чем больше пространство - тем сложнее отследить. Одно дело - следить за российским атташе, другое - с тремя тысячами людей, которые за год посетили этот культурный центр и приняли участие в их программах", - рассказал военный знаток Алексей Арестович.















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