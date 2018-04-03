Участники митинга под Верховной Радой требуют от главы парламента Андрея Парубия помощи, чтобы остановить разрушение дорог из-за перегруженного транспорта. Активисты заявили, что три месяца просили содействия от руководства Государственной службы по безопасности на транспорте, но вместо включения в решение проблемы сотрудники ведомства начали демонтировать и те весовые комплексы, которые действовали. "Авто Евро Сила": Первое требование – уволить Ноняка, второе – предупредить его покровителей, в числе которых Парубий, об их ответственности перед украинцами Фото: dsnews.ua "На сегодняшний день цель митинга – обратиться к Парубию, чтобы он отреагировал на этот вопрос, потому что, по инсайдерской информации, которая у нас есть, заседание Кабинета Министров по вопросу отстранения или увольнения Михаила Ноняка не состоялось", – цитирует председателя организации Олега Ярошевича "Деловая столица".Участники митинга заявляют, что на протяжении трех месяцев обращались к руководству Укртрансбезопасности и призывали усилить контроль за перегруженным грузовым транспортом, бороться с коррупцией, но вместо этого ведомство начало демонтаж уже действующих весовых комплексов, и это было зафиксировано на фото и видео. После первого митинга с требованием отстранить Ноняка Парубий выступил в его защиту, утверждают активисты."Такие действия чиновников приводят к страшной смертности на дорогах – около 30 тысяч человек в год. Такие ужасные потери украинцев, в том числе из-за аварийного состояния дорог, необходимо безотлагательно прекращать. Поэтому первое требование – уволить Ноняка, второе – предупредить его покровителей, в числе которых Парубий, об их ответственности перед украинцами", – заявили в "Авто Евро Силе".Издание отмечает, что Министерство инфраструктуры Украины начало проверку деятельности Государственной службы по безопасности на транспорте и обнаружило, что в Укртрансбезопасности сложилась "устойчивая незаконная схема по распределению разрешений за денежное вознаграждение, как на уровне инспекторов и руководителей региональных управлений, так и на уровне руководства всей службы".22 марта в интервью одесскому "7 каналу" министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что внес в Кабмин представление на увольнение Ноняка."Деловая столица" сообщила, что в тот же день совет Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины обсудил деятельность Укртрансбезопасности и признал ее неудовлетворительной, поэтому орган решил поддержать представление Омеляна об отставке председателя ведомства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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