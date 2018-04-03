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"Авто Евро Сила" потребовала от Парубия уволить главу Укртрансбезопасности
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03.04.2018 13:14
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Участники митинга под Верховной Радой требуют от главы парламента
Андрея Парубия помощи, чтобы остановить разрушение дорог из-за
перегруженного транспорта. Активисты заявили, что три месяца
просили содействия от руководства Государственной службы по
безопасности на транспорте, но вместо включения в решение проблемы
сотрудники ведомства начали демонтировать и те весовые комплексы,
которые действовали. "Авто Евро Сила": Первое
требование – уволить Ноняка, второе – предупредить его
покровителей, в числе которых Парубий, об их ответственности перед
украинцами Фото: dsnews.ua "На сегодняшний день цель митинга –
обратиться к Парубию, чтобы он отреагировал на этот вопрос, потому
что, по инсайдерской информации, которая у нас есть, заседание
Кабинета Министров по вопросу отстранения или увольнения Михаила
Ноняка не состоялось", – цитирует председателя организации
Олега Ярошевича "Деловая столица".Участники митинга заявляют, что
на протяжении трех месяцев обращались к руководству
Укртрансбезопасности и призывали усилить контроль за перегруженным
грузовым транспортом, бороться с коррупцией, но вместо этого
ведомство начало демонтаж уже действующих весовых комплексов, и это
было зафиксировано на фото и видео. После первого митинга с
требованием отстранить Ноняка Парубий выступил в его защиту,
утверждают активисты."Такие действия чиновников приводят к страшной
смертности на дорогах – около 30 тысяч человек в год. Такие
ужасные потери украинцев, в том числе из-за аварийного состояния
дорог, необходимо безотлагательно прекращать. Поэтому первое
требование – уволить Ноняка, второе – предупредить его
покровителей, в числе которых Парубий, об их ответственности перед
украинцами", – заявили в "Авто Евро Силе".Издание отмечает,
что Министерство инфраструктуры Украины начало проверку
деятельности Государственной службы по безопасности на транспорте и
обнаружило, что в Укртрансбезопасности сложилась "устойчивая
незаконная схема по распределению разрешений за денежное
вознаграждение, как на уровне инспекторов и руководителей
региональных управлений, так и на уровне руководства всей
службы".22 марта в интервью одесскому "7 каналу" министр
инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что внес в Кабмин
представление на увольнение Ноняка."Деловая столица" сообщила, что
в тот же день совет Ассоциации международных автомобильных
перевозчиков Украины обсудил деятельность Укртрансбезопасности
и признал ее неудовлетворительной, поэтому орган решил
поддержать представление Омеляна об отставке председателя
ведомства.
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