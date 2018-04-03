Голливудский актер, продюсер и модель Ченнинг Татум расстался с актрисой и танцовщицей Дженной Дуан, пара жила в браке с 2009 года. Об этом он написал в Twitter.

"Мы приняли полюбовное решение расстаться. Мы влюбились много лет назад, и вместе мы совершили волшебное путешествие. Совершенно ничего не изменилось в том, насколько мы любим друг друга, но любовь - это прекрасное приключение, которое в данный момент тянет нас в разные стороны", - написал Татум.

Также актер отметил, что ощущает странной ситуацию, когда ему необходимо делиться такими новостями с кем бы то ни было, однако считает необходимым принять "последствия" звездной жизни.

Как сообщал svodka.net, голливудский актер Ченнинг Татум рассказал о подготовке эротического шоу для женщин "Magic Mike Live", показы которого должны стартовать в марте 2017 года в Лас-Вегасе, США .

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