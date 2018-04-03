Слушания могут длиться от 60 дней до 90 дней

Прокуратура Шлезвиг-Гольштейна также попросила суд оставить в силе решение о предварительном заключении для Пучдемона, сообщает La Vanguardia .

Суд будет рассматривать этот вопрос в рамках немецкой правовой базы, а слушания могут длиться от 60 дней до 90 дней.

Напомним, немецкий суд оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.

Немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Как известно, Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. К нему был издан европейский ордер на арест , который, впрочем, в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредил, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон пытаться управлять Каталонии на расстоянии.