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Немецкая прокуратура поддержала экстрадиции Пучдемона в Испанию
03.04.2018 13:15
Немецкая прокуратура поддержала экстрадиции Пучдемона в Испанию
Слушания могут длиться от 60 дней до 90 дней
Прокуратура немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн во вторник попросил суд поддержать требование Испании об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.
Немецкая прокуратура поддержала экстрадиции Пучдемона в Испанию Фото: reuters.com

Прокуратура Шлезвиг-Гольштейна также попросила суд оставить в силе решение о предварительном заключении для Пучдемона, сообщает La Vanguardia .

Суд будет рассматривать этот вопрос в рамках немецкой правовой базы, а слушания могут длиться от 60 дней до 90 дней.

Напомним, немецкий суд  оставил под стражей бывшего главу правительства Каталонии  Карлеса Пучдемона до вынесения решения о его экстрадиции.

Немецкая полиция  задержала  бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Как известно,  Пучдемон в ноябре 2017 года бежал в Бельгию, опасаясь заключения и обвинений в мятеже после каталонской кризиса и попытки провозгласить независимость региона. К нему был издан европейский  ордер на арест , который, впрочем,  в декабре отменили .

Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством региона на расстоянии. Однако центральное правительство в Мадриде уже предупредил, что продолжит прямое управление регионом, если Пучдемон пытаться управлять Каталонии на расстоянии.

Между тем испанская прокуратура  снова требовала ордера на арест Пучдемона, поскольку тот покинул пределы Бельгии и совершил поездку в Данию.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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