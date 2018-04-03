Британия выдавливает российских богачей

Процесс бегства состоятельных россиян в Европу, который продолжался более 10 лет и сопровождался скупкой недвижимости и бизнеса в Великобритании, странах ЕС и офшорах, подает признаки разворота вспять, информирует svodka.net.

Британия выдавливает российских богачей а сумма, переведенная ими на родину для приобретения недвижимости, стала рекордной за всю историю статистики.

По данным «Метриум групп», которые приводит во вторник «Коммерсант», количество заявок от россиян выросло на 32% за октябрь-декабрь и 21% за первый квартал.

Речь идет о возвращении бизнес-мигрантов, говорит управляющий директор «Метриум премиум» Илья Менжунов. По его словам, есть два потока реэмиграции — экономический и политический. В первом случае речь идет о бизнесменах, покинувших страну в 2012-2014 годах на волне негативных эмоций, а сейчас разочаровавшихся в доходности бизнеса в Европе. По словам эксперта, политические реэмигранты — это бизнесмены, покинувшие ранее страну из-за конфликтов с государством.

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Две трети общего числа заявок, по данным «Метриум», генерируют россияне, проживающие в Великобритании. В конце марта из-за отравления в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британский премьер Тереза Мэй анонсировала масштабную кампанию против коррупционного капитала из России, который продолжал течь в страну даже после того, как цены на нефть обвалились, а населению самой РФ предложили антизападную риторику в качестве основы государственной идеологии.

26 марта министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сообщил, что в рамках закона о криминальных финансах выданы ордера на арест имущества, купленного россиянами на средства сомнительного происхождения. Спустя два дня министр внутренних дел Эмбер Радд объявила о пересмотре инвестиционных виз для сотен выходцев из РФ, получивших «пропуск в Лондон» в обмен на вложения не менее 1 млн фунтов стерлингов в британскую экономику.

По данным Transparency International, на которые опираются британские власти, приобретенное россиянами в Великобритании имущество на сумму $1,2 млрд было куплено на средства подозрительного происхождения.

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Уже сейчас многие россияне сталкиваются с трудностями в Великобритании, рассказывает глава совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева. Одному из клиентов компании британский банк одобрил кредит на покупку недвижимости, но через пару дней отозвал его без объяснения причин.

В Kalinka Group предупреждают, что россияне рискуют попасть под действие закона о криминальных финансах, по которому британские власти могут конфисковать имущество, если его владельцы не предоставят данных о происхождении денег, потраченных на их приобретение.

На настроения клиентов сейчас в значительной мере влияют политические факторы, отмечает директор департамента элитной жилой недвижимости Knight Frank Людмила Потапова: это может быть причиной возвращения капиталов в Россию.

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