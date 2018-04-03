С 1 апреля 2018 года меняются правила выезда за границу детей. Выехать за границу дети смогут теперь только по собственному загранпаспорту, пишет со ссылкой на .

Документ можно оформить ребенку с момента рождения. Срок его действия – 4 года, для детей до 16 лет. С 16 лет загранпаспорт выдается уже сроком на 10 лет.

Раньше провезти детей через границу можно было по проездному документу или только при наличии записи в загранпаспорте родителя.

Согласно законодательству Украины, дети могут пересекать границу только в сопровождении родителей или опекунов. Такое правило действует в отношении детей возрастом до 16 лет. Если ребенка сопровождает другой человек, то должно быть в наличии заверенное нотариусом дозволение, причем от обоих родителей. В разрешении должна быть указала цель поездки, страна назначения, срок путешествия и данные сопровождающего лица.

Если ребенка сопровождает только один из родителей при пересечении границы, то необходимо нотариально заверенное согласие второго родителя на выезд ребенка за границу. В нем должна быть прописана страна следования и временной промежуток пребывания за рубежом.

Если второй родитель не дает письменного согласия на вывоз ребенка за границу, то такое дозволение может быть получено на основании решения суда. Обоснование может служить, например, необходимость выезда за границу для оздоровления ребенка.

Согласно новому семейному кодексу Украины, согласие второго родителя на вывоз ребенка за границу не требуется, если он является должником по алиментам. Для этого нужно взять справку о задолженности по алиментам у государственного исполнителя. Данная справка действительна в течение месяца со дня выдачи.

Оформить биометрический загранпаспорт для ребенка можно в паспортном сервисе или в отделении миграционной службы. Минимальная стоимость оформления документа для ребенка – 557 гривен. За срочное оформление придется заплатить от 810 грн.

Какие документы нужны, чтобы оформить загранпаспорт для ребенка:

Заявление,

Свидетельство о рождении ребенка,

Для детей от 14 лет – внутренний паспорт,

Идентификационный номер,

Паспорта родителей,

Квитанция об оплате,

Для детей до 12 лет – фотография 10х15 для сканирования.

Если загранпаспорт оформляется для ребенка младше 16 лет, который проживает с одним из родителей, то дополнительно нужно сдать свидетельство о смерти второго родителя, решение суда о лишении родительских прав, решение суда о признании недееспособным или другой необходимый документ.

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