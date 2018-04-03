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Восьмикратный олимпийский чемпион Бьорндален объявил о завершении карьеры
03.04.2018 13:22
Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален пояснил, что принял решение, прислушавшись к советам медиков и семьи. Бьорндален завершил карьеру Фото: ЕРА Бьорндален пояснил, что принял решение, прислушавшись к советам медиков и семьи. По словам спортсмена, у него появились проблемы с сердцем.Норвежец уже получил несколько предложений по поводу дальнейшей деятельности, но пока не решил чем займется.Бьорндален участвовал в шести Олимпиадах, завоевав 13 наград: восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую. Норвежец является 20-кратным чемпионом мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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