Норвежский биатлонист Оле Эйнар Бьорндален пояснил, что принял
решение, прислушавшись к советам медиков и семьи. Бьорндален
завершил карьеру Фото: ЕРА Бьорндален пояснил, что принял решение,
прислушавшись к советам медиков и семьи. По словам спортсмена, у
него появились проблемы с сердцем.Норвежец уже получил несколько
предложений по поводу дальнейшей деятельности, но пока не решил чем
займется.Бьорндален участвовал в шести Олимпиадах, завоевав 13
наград: восемь золотых, четыре серебряных и одну бронзовую.
Норвежец является 20-кратным чемпионом мира.
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