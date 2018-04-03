Компания Apple планирует использовать собственные микросхемы на компьютерах Mac с 2020 года, вместо процессоров от Intel Corp. Об этом сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Данная инициатива называется "Kalamata" и является частью масштабной стратегии, главной целью которой является одновременная и одинаковая работа Mac, iPhone и iPads, поскольку только ноутбуки Apple работают на системе Intel, а все остальные продукты компании используют собственные чипы.

Это изменение может стать ударом для Intel, поскольку сотрудничество с Apple приносит компании 5% от только годового дохода. Более того, после соответствующего заявления Apple акции Intel снизились на 9,2%.

В пресс-службе Intel отказались комментировать данную информацию, отметив, что "не будут анализировать спекулятивные заявления о своих клиентах".

Однако, эксперты уверены, что подобное решение увеличит время автономной работы ноутбуков и улучшит работу Siri. С другой стороны подобные меры приведут к необходимости заменить все ноутбуки Apple до 2025 года.

Как сообщал компания Apple готовится выпустить в конце нынешнего года сразу три новых iPhone. Один их них будет самым большим из выпущенных до сих пор, второй - того же размера, что iPhone X, но обновлен, и третий - с некоторыми ключевыми функциями флагманского телефона, но с пониженной стоимостью.

Напомним, компания Google планирует выпустить недорогой смартфон умышленно для рынков, которые остро реагируют на колебания цен. Флагманский дешевый смартфон Pixel может попасть на рынок в июле-августе этого года.

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