Первыми на улицы вышли железнодорожники – бастует половина персонала. Поэтому половину рейсов просто отменяют. Впоследствии к железнодорожникам присоединятся энергетики, уборщики мусора и национальный авиаперевозчик Air France.

Это первая акция протеста против реформ Макрона, которая объединила работников как общественного сектора, так и железнодорожного персонала. В марте прошли около 200 демонстраций.

Профсоюзы объявили, что протесты будут продолжаться до тех пор, пока правительство не откажется от сокращений, которые имеют негативное влияние на благосостояние и обеспечение работников. Если правительство все-таки проведет реформу, то за 5 лет без работы могут остаться 120 тысяч работников.

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