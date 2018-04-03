Во вторник, 3 апреля, в Киеве произошел пожар в здании на ул. Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала произошел. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Сообщается, что черные клубы дыма видны около дома №22 по ул. Симона Петлюры.

В настоящее время движение транспорта временно ограничено.

Уточняется, что на место прибыли бригады пожарной охраны.

Причины пожара и задымления пока неизвестны.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Киеве сгорели сразу пять автомобилей на улице Боголюбова в Софиевской Борщаговке, передает один из украинских телеканалов.

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