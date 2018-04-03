|В центре Киева возле жд вокзала произошел пожар
|03.04.2018 13:31
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Во вторник, 3 апреля, в Киеве произошел пожар в здании на ул. Симона Петлюры около центрального железнодорожного вокзала произошел. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Сообщается, что черные клубы дыма видны около дома №22 по ул. Симона Петлюры.
В настоящее время движение транспорта временно ограничено.
Уточняется, что на место прибыли бригады пожарной охраны.
Причины пожара и задымления пока неизвестны.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Киеве сгорели сразу пять автомобилей на улице Боголюбова в Софиевской Борщаговке, передает один из украинских телеканалов.
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