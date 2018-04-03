Пинок Путину: издание NYT высмеяло выдворение российских дипломатов из США (фото)



Авторитетное американское издание New York Post забавной обложкой высмеяло выдворение 60 российских дипломатов из США и закрытие Генконсульства РФ в городе Сиэтл. Об этом пишет издание , ссылаясь на изображение, опубликованное на официальном ресурсе NYT. Так, на карикатуре, помещенной на обложку издания, президент США Дональд Трамп «дает пинка» российскому коллеге Владимиру Путину. Стоит отметить, что карикатура появилась на обложке американской газеты в номере за 27 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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