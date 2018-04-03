Международная группа астрономов открыла голубой сверхгигант Икар, который удален от Земли на девять миллиардов световых лет. Это самая отдаленная от Земли звезда на данный момент. Об этом сообщает со ссылкой на Phys.org.

Икар, или MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был замечен на снимках космического телескопа Hubble. Астрономы обнаружили Икар случайно, когда с помощью телескопа наблюдали за рождением сверхновой звезды SN Refsdal в той же самой галактике.

Именно рождения новой звезды изменило угол падения света и помогло ученым с помощью линзирования выявить Икар.

"Впервые в истории мы видим индивидуальную нормальную звезду - не сверхновую, не взрыв гамма-лучей, а единую стабильную звезду - на расстоянии девяти миллиардов световых лет", - отметил профессор университета Беркли Алекс Филипенко.

Как сообщал следующий космический корабль Dragon доставит на борт МКС в апреле новую партию "саженцев" космической капусты и новые "горшки" для ее выращивания, которые можно часто использовать в космосе.

Напомним, американские планетологи впервые смогли изучить химический состав атмосферы одного из ближайших двойников Земли и Венеры - планеты GJ одна тысяча сто тридцать два b в созвездии Паруса.





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