Всегда есть два варианта

Молодые люди часто говорят фразу: зачем мне платить пенсионные взносы, если до пенсии я не доживу. В условиях солидарной пенсионной системы, которая работает у нас, с этим сложно поспорить.

Сейчас государство планирует повысить пенсионный возраст не прямыми методами, а косвенными, пишет со ссылкой на .

Ведь, согласно проекту пенсионной реформы, рассчитывать на минимальную пенсию люди с 15 летним стажем смогут только после 65 лет.

Многие говорят, да я сам могу накопить себе на пенсию больше и лучше, чем это сделает государство. Ведь если сравнить объемы выплат в Пенсионный фонд с последующим размером пенсии, то становится немного грустно от того, сколько мы платим и сколько получаем потом.

И вот народный депутат от БПП Алексей Мушак выразил мнение, что если отказаться от пенсионных выплат в Украине, то у граждан появится возможность больше зарабатывать. А пенсионеров и вовсе должны кормить их дети.

"Нынешняя пенсионная система является несправедливой по отношению к моему поколению, тем, кому за 30 лет - по одной простой причине - мы при нынешней системе не будем иметь никакой пенсии, она нам не будет выплачиваться, - сказал нардеп в интервью каналу Newsone.

По его словам, повышение пенсий глобально не решит проблему в стране, следовательно стоит применить азиатский вариант решения финансового положения в Украине.

"Очевидно же, что даже при увеличении пенсий все равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Но это больше азиатский подход - отмена пенсий в обмен на экономический рост. Потому что у нас недостаток пенсионного фонда составляет 150 миллиардов. Соответственно, эти деньги откуда-то берутся же? А они берутся от того, что недофинансируются ни школы, ни дороги, ни больницы. Поэтому я готов принять консолидированное решение, чтобы отменить пенсии, но сохранить эти деньги для экономического роста", - подытожил политик.

Правда, политик так и не ответил на вопрос, а что делать с нынешними пенсионерами, которых по разным подсчетам около 13 миллионов? Ведь даже если, отменить пенсии для будущих поколений, теперешних стариков кто-то должен содержать.

Всегда есть два варианта

Интересно, что мысли нардепа в чем-то сходятся с правительственными. Только принцип у чиновников несколько другой. Давайте еще раз вспомним, что такое пенсионная реформа. По сути, чиновники хотят отрезать от возможности получать государственную помощь тех, кто не платил налоги.

Согласно правительственному законопроекту, если у человека нет 15 лет стажа, то он может рассчитывать по достижении 65 лет только на государственную социальную помощь, которая составляет 30 от минимальной пенсии. А на минималку с 2028 года могут рассчитывать только те, кто официально отработает 35 лет.

Как бы это банально не звучало, но людей ставят перед выбором – работать в тени, получая большую зарплату сейчас, но не рассчитывать на пенсию в будущем или же платить взносы в пенсионный фонд и надеяться, что условия игры до твоего выхода на пенсию не изменятся. Хотя в это мало кто верит, ведь, даже правительственные чиновники говорят, что Украина со временем последует европейскому опыту и будет повышать пенсионный возраст.

А в Европе, между прочим, в большинстве стран пенсионный возраст приближается к 65 годам и согласно рекомендациям экономистов, его поднимут еще на 3-5 лет до 2050 года. Так что нынешней молодежи, действительно, не стоит рассчитывать на выход на пенсию в 60 лет.

Что выгоднее

Кстати, экономисты говорят, что "зарабатывать" на пенсию, платя налоги государству, менее выгодно, чем самому инвестировать такие же суммы. Дело в том, что вы будете преумножать свои сбережения, а государство, дай бог, их сохранит.

- Ежемесячно среднестатистический гражданин в Украине перечисляет около 55 евро единого социального взноса (250 евро з/п при ставке ЕСВ 22%), - делает расчет экономист Андрей Блинов. - За 35 лет трудового стажа получается 23100 евро. В лучшем случае пенсия будет 100 евро. И чтобы "выбрать" номинально уплаченное, на пенсии надо прожить 19 с хвостиком лет. А если добавить в расчеты сложный процент, то при условии скромной нетто-ставки 3% годовых в валюте за 35 лет происходит за счет ежемесячной капитализации значительное увеличение суммы — 40200 евро. Этого хватит, чтобы те же 19 лет получать по 175 евро. Кроме того, накопления в Пенсионном фонде сгорают после выплаты родственникам за 2 месяца по факту смерти человека. При альтернативе - их унаследуют, либо ты больше "кутишь" на пенсии.

Именно следовательно, по словам экономиста, многие люди стараются платить минимальные взносы. По этой причине когда-то в Украине было 19 млн плательщиков соцвзносов, а сегодня едва ли 10 млн.

Компетентно

Богдан Терзи, аналитик ГК "Телетрейд":

Пенсионный вопрос в нашей стране стал довольно актуальным за последние полтора года. Напомню, что пенсионная реформа - это одно из обязательств Украины перед , для дальнейшего сотрудничества и получения кредитов в будущем. настаивало на увеличении возраста выхода на пенсию, чего не хочет наша власть. В конце прошлого месяца правительство запустило законопроект, согласно которому изменится формула начисления пенсий, что в будущем должно помогать росту Пенсионного бюджета. Более того, власть с 1 октября 2017 года планирует повысить пенсии на 200-1000 грн.

Я считаю, что такое повышение существенно не облегчит жизнь пенсионеров, а для бюджета это может быть пагубным. Ведь недостаток пенсионной казны составляет около 145 млрд. грн.

Я и раньше слышал об идеи полной отмены пенсии. Суть ее заключается в том, чтобы пенсионеры продолжали работать дальше и их дети помогали им финансово. При этом дети не будут платить пенсионный налог. Я считаю, что это не рационально. Учитывая средние доходы украинцев, они не смогут обеспечить своих родителей на пенсии и даже пенсионные выплаты с минимальной зарплаты не обеспечат нормальную жизнь для стариков.

Практика такой пенсионной реформы есть в Южной Корее. Стоит заметить, что у корейцев совсем другая культура и менталитет, где поддержка и уважение к родителям на религиозном уровне. Более того, даже корейцы не могут нормально прожить в таких условиях и больше 60% пенсионеров находятся за чертой бедности, что стимулирует рост преступности пожилых людей.

Считаю, что опыт Кореи не подойдет для нашей страны и населения. Нашей власти необходимо мыслить предметнее и стимулировать рост экономики. Это приведет к росту ВВП страны, экспорта, созданию новых рабочих мест и, в конце концов, повышение минимальных зарплат и пенсий придет само собой.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира