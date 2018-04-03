В немецкой прокуратуре заявили, что требование Испании об экстрадиции бывшего президента женералитата (регионального правительства) испанской Каталонии Карлеса Пучдемона является оправданным, так как есть риск его побега из-под стражи в Германии. Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта Фото: ЕРА В прокуратуре заявили, что требование Испании об экстрадиции Пучдемона является оправданным, так как существует риск его побега из-под стражи. Ведомство запросило у Верховного земельного суда Шлезвига соответствующую санкцию.В Испании Пучдемона обвиняют в организации мятежа, включавшего в себя проведение антиконституционного референдума об отделении Каталонии от Испании.Суд подтвердил, что получил письмо от прокуратуры, при этом сроки принятия окончательного решения об экстрадиции пока не указываются.1 апреля в Берлине прошел митинг в поддержку Пучдемона, который в настоящее время находится в Германии под арестом.Суд немецкого города Ноймюнстера арестовал экс-главу правительства Каталонии по запросу испанских властей 26 марта. Немецкая полиция задержала Пучдемона 25 марта, когда он въехал в Германию из Дании. 1 октября 2017 года на референдуме, который организовали власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали 90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27 октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая декларирует независимость от Испании.28 октября кабинет министров Испании временно взял на себя ответственность за управление регионом, лишил полномочий правительство Каталонии и его главу Пучдемона.2 ноября Национальный суд Испании постановил взять под стражу членов отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и заявил, что останется там до тех пор, пока не получит гарантии "честного судебного процесса".21 декабря состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка на выборах составила 81,94%. Блок партий, выступающих за независимость региона от Испании, получил 70 из 135 мест в местном парламенте.1 марта 2018 года Пучдемон отказался от возможности снова возглавить регион и призвал поддержать избрание на пост главы женералитата (регионального правительства) своего соратника Жорди Санчеса, также являющегося сторонником независимости Каталонии и находящегося под арестом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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