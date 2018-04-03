Проект «Стена» в Харьковской области почти закончен. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua.

«На сегодня степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена», — подчеркнул Цигикал.

Он подчеркнул, что остаётся большая часть работ в Луганской, Сумской, Черниговской областях.

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«К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, следовательно закончить его надо при любых условиях», — сказал глава ГПСУ.

Он подчеркнул, что основная задача – это интеллектуальная охрана границы: «Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала», – подчеркнул Цигикал.

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