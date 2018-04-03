|ГПСУ почти завершила строительство «Стены» в Харьковской области
|03.04.2018 13:38
|
Проект «Стена» в Харьковской области почти закончен. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua.
«На сегодня степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена», — подчеркнул Цигикал.
Он подчеркнул, что остаётся большая часть работ в Луганской, Сумской, Черниговской областях.
«К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, следовательно закончить его надо при любых условиях», — сказал глава ГПСУ.
Он подчеркнул, что основная задача – это интеллектуальная охрана границы: «Это отслеживание обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала», – подчеркнул Цигикал.