Верховная Рада не поддержала ни одного законопроекта об отмене электронного декларирования для активистов общественных организаций, передает корреспондент

Спикер парламента Андрей Парубий несколько раз ставил законопроекты на голосование, но их поддержали чуть более 200 депутатов.

Депутатам между прочего предлагалось отменить электронное декларирование для представителей NGO и вместо этого ужесточить требования к отчетности. На отмене электронного декларирования настаивали послы G7.

Как сообщал парламентский комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции не смог рассмотреть законопроекты об отмене декларирования для общественных активистов сегодня перед заседанием Верховной Рады из-за отсутствия кворума.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира