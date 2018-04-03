Нардепы отклонили законопроекты, отменяющие е-декларирование для общественных активистов

Верховная Рада Украины отклонила в первом чтении президентский законопроект №6674 и законопроект №6271 (один из авторов – руководитель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко), которые предлагали отменить для общественных активистов е-декларирование.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после обсуждения двух законопроектов и после того Верховная Рада Украины не поддержала в первом чтении эти законопроекты, спикер предложил их отправить на доработку в профильный комитет, однако с этим предложением народные депутаты тоже не согласились.

Также народные депутаты отказались включить в повестку дня сессии ряд законопроектов относительно отмены обязательства подавать электронные декларации представителями антикоррупционных общественных организаций, аналогичные тем, которые перед этим отклонили.

В частности, народные депутаты не дали достаточное количество голосов (226 голосов) для включения в повестку дня законопроектов №№ 8120 и 8120-1, авторы которых предлагали отложить на год и до июля текущего года соответственно подачу е-декларации для данной категории граждан.

Не набрал также необходимого количества голосов для включения в повестку законопроект № 8209-1, которым предлагается отменить обязательства подавать е-декларации для антикоррупционеров.

Таким образом Верховная Рада завершила рассмотрение вопроса подачи е-деклараций представителями общественных организаций, не приняв никакого решения.

"Это один из тех дней, когда мне, к сожалению, стыдно за наши решения, которые мы приняли в Верховной Раде. Это полное несоответствие того, что мы говорим на эфирах и как происходят наше голосования в зале. Но блок вопросов, которые мы внесли в повестку, мы рассмотрели. Обсуждение всех этих вопросов завершено", - подытожил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Президентский законопроект (№6674) о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании общественных объединений и использование международной технической помощи, который был зарегистрирован в парламенте в июле прошлого года и ранее включен в повестку дня.

Законопроект № 6271 о внесении изменений в закон Украины о предотвращении коррупции, касающихся особенностей финансового контроля отдельных категорий и лиц, предлагал исключить из перечня субъектов, которые подают электронные декларации представителей общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, экспертов соответствующих квалификаций, других лиц, которые входят в состав конкурсных комиссий, созданных в соответствии с законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", общественного совета добропорядочности, созданного в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей", общественных советов, советов общественного контроля, а также физических лиц, которые получают средства и имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или другой помощи в сфере противодействия коррупции.