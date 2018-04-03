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Корейцы перепели известную украинскую песню (ВИДЕО)
03.04.2018 13:44
Корейцы перепели известную украинскую песню (ВИДЕО)

Хор из Южной Кореи Gracias Choir пронзительно исполнил песню Тараса Петриненко «Україно».

Видео исполнения легендарной украинской композиции было опубликовано в Facebook-группе «Україна понад усе» и стало вирусным, информирует svodka.net.

«Капец, корейцы тоже наши! Знакомьтесь, самый лучший хор в мире, Gracias Choir, Южная Корея». — сказано в подписи к впечатляющему ролику.

Ролик стал вирусным и набрал уже почти 42 тысячи перепостов в Facebook.

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Украинцы не стали скрывать своего восхищения и оставили массу восторженных комментариев по поводу исполнения южнокорейским хором песни Петриненко.


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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