Корейцы перепели известную украинскую песню (ВИДЕО) Хор из Южной Кореи Gracias Choir пронзительно исполнил песню Тараса Петриненко «Україно». Видео исполнения легендарной украинской композиции было опубликовано в Facebook-группе «Україна понад усе» и стало вирусным, информирует svodka.net. «Капец, корейцы тоже наши! Знакомьтесь, самый лучший хор в мире, Gracias Choir, Южная Корея». — сказано в подписи к впечатляющему ролику. Ролик стал вирусным и набрал уже почти 42 тысячи перепостов в Facebook. Читайте: Первая песня, которая прозвучала в космосе, была украинской! (ВИДЕО) Украинцы не стали скрывать своего восхищения и оставили массу восторженных комментариев по поводу исполнения южнокорейским хором песни Петриненко.

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