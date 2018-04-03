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Литвинова показала, как создает героев своих фильмов
03.04.2018 13:45
Российский режиссер, сценарист и актриса Рената Литвинова покаала свой рисунок. Литвинова: Герои и их поиски Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram  Фото она разместила в Instagram."Герои и их поиски", – написала она.

Герои и их поиски) #renatalitvinova

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 31 Мар 2018 в 6:45 PDT
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве.Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", сериале "Граница. Таежный роман".Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

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