|Литвинова показала, как создает героев своих фильмов
|03.04.2018 13:45
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Герои и их поиски) #renatalitvinovaПубликация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) 31 Мар 2018 в 6:45 PDT
Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве.Она играла в таких фильмах, как "Увлеченья", "Три истории", "Право на выбор", "Небо. Самолет. Девушка", "Мне не больно", сериале "Граница. Таежный роман".Ее режиссерские работы – ленты "Нет смерти для меня", "Богиня: как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".
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