Главы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артем Сытник и Назар Холодницкий должны явиться в среду, 4 апреля, на заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее решение приняли 247 народных депутатов во время заседания парламента.

"Я сообщаю, чтобы и глава САП, и НАБУ завтра прибыли в сессионный зал в 12 часов", - заявил после голосования председатель Рады Андрей Парубий.

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий после допроса в Генеральной прокуратуре Украины сообщил, что отказался участвовать в следственных действиях .

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