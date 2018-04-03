|Сытника и Холодницкого вызвали в Раду
|03.04.2018 13:46
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Главы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры Артем Сытник и Назар Холодницкий должны явиться в среду, 4 апреля, на заседание Верховной Рады Украины. Соответствующее решение приняли 247 народных депутатов во время заседания парламента.
"Я сообщаю, чтобы и глава САП, и НАБУ завтра прибыли в сессионный зал в 12 часов", - заявил после голосования председатель Рады Андрей Парубий.
Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий после допроса в Генеральной прокуратуре Украины сообщил, что отказался участвовать в следственных действиях.
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