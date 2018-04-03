Вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).

На старте соревнований украинка обыграла 122 ракетку мира Наоми Хибины из Японии - 6:7(2), 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа и 31 минуту.

Следующая соперница украинской спортсменки определится в противостоянии колумбийки Мариан Дуке-Марино и американки Даниэль Роуз Коллинз.

Как сообщал вторая и четвертая ракетки Украины Леся Цуренко и Катерина Бондаренко соответственно, провели первые поединки престижного турнира WTA Premier Mandatory, который стартовал в Майами.

Напомним, Элина Свитолина сохранила статус четвертой ракетки мира.

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