|Теннисистка Цуренко одержала новую победу
|03.04.2018 13:47
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Вторая ракетка Украины Леся Цуренко пробилась во второй круг на турнире серии WTA International в мексиканском Монтеррее. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Женской теннисной ассоциации (WTA).
На старте соревнований украинка обыграла 122 ракетку мира Наоми Хибины из Японии - 6:7(2), 6:4, 6:4. Встреча длилась 2 часа и 31 минуту.
Следующая соперница украинской спортсменки определится в противостоянии колумбийки Мариан Дуке-Марино и американки Даниэль Роуз Коллинз.
Как сообщал вторая и четвертая ракетки Украины Леся Цуренко и Катерина Бондаренко соответственно, провели первые поединки престижного турнира WTA Premier Mandatory, который стартовал в Майами.
Напомним, Элина Свитолина сохранила статус четвертой ракетки мира.
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