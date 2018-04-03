|Куди дивиться Фреймут? Злата Мітчелл здивувала елегантним образом (ФОТО)
|03.04.2018 13:47
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Злата Мітчелл - 13-річна донька Ольги Фреймут не вперше дивує шанувальників неймовірно дорослими образами та отримуючи від фанів мами "на горіхи" за використання косметики, втім, ні вона, ні зіркова матуся на це не зважають і днями дівчинка продемонструвала чергове стильне вбрання.
На фото, яке з'явилося у мережі, Злата позує у елегантному червоному костюмі та на підборах.
Схоже, дівчинка виросла!
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