|Кремлевские пауки жрут друг друга, а экономика трещит по швам, — блогер
|03.04.2018 13:49
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Просто прекрасные вести приходят с полей биржевых фондов и сегодняшних торгов российскими акциями. Так, целый ряд портовых компаний РФ рекордно обвалились в стоимости и понесли убытков на миллиарды рублей!
В частности, Дальневосточное морское пароходство потеряло 19,4% с потерей капитализации на 4 млрд рублей, Новороссийский морской торговый порт, являющийся одним из основных нефте-трафиков РФ потерял 3,7% от стоимости, Трансконтейнер обвалился на 4,7%!
И вот думаете, виной всему санкции? А вот и нет, как раз наоборот. Данное пике спровоцировали разборки внутри самих приближенных к власти элит.
Дело в том, что недавно был арестован по обвинению в хищении бюджетных средств один из российских олигархов, Зиявудин Магомедов, поднявшийся в эпоху Медведева и являющийся владельцем вышеперечисленных портовых компаний. Глаз на одну из этих компаний положил такой человек как Николай Токарев, владеющий 50% “Транснефти”, а по совместительству являющийся другом Путина. Однако ему было отказано в продаже, вот за дело и взялись проверенные методы “свободной рыночной экономики”.
Чем хорош такой кипеш? Прежде только тем, что на фоне того как кремлевские пауки жрут друг друга, пытаясь в эпоху ужесточения санкций урвать кусок пожирнее, Россия продолжает нести существенные финансовые потери. И это, надо признать, не может не радовать, ведь фактор личностного обогащения элит не способствует развитию страны, а лишь вредит ей, что снижает возможности по реализации реваншистских амбиций.
Як то кажуть – мазаль тов!
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