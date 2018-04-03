В сети появились фотографии советских орбитальных кораблей многоразового использования "Буран".

Соответствующие фото с космодрома "Байконур" опубликовали на странице Ukr_Che в Twitter, передает со ссылкой на .

Отмечается, что "Бураны" создали в рамках программы "Энергия-Буран", - корабли предназначались для выведения на орбиту, обслуживания космических аппаратов, космонавтов и грузов, проведения военно-прикладных исследований и экспериментов с использованием оружия. Ряд технических решений, полученных при создании "Бурана", стали полезны для дальнейших разработок как в , так и за границей.

Единственный полет "Буран" совершил в 1988 году без экипажа, в автоматическом режиме. В 1990 году проект приостановили, а в 1993, - полностью закрыли.

В сети опубликовали фотографии второго летного экземпляра "Буря" и технологического макета ОК-МТ для отработки предстартовых операций, которые и по состоянию на сегодняшний день находятся на "Байконуре":

В то же время, пользователи сети вспомнили и как был разрушен единственный летавший в космос "Буран", - в 2002 году на него обрушилась крыша ангара.

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