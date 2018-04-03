Вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная глубокая пропасть (ВИДЕО) В результате массового наводнения вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная пропасть глубиной около 1,5 метра. Соответствующее видео опубликовал на своей старице в Facebook Слава Дидоф, информирует svodka.net. «Размыло часть дороги Сумы – Прилуки – Киев (за Ромнами) бездна около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но отдельно некуда), если не получится то капец», – пишет он. Пользователи соцсетей активно комментируют видео. Читайте: Правопорядок в центре Киева обеспечивают около 1500 правоохранителей «Страна уходит под землю», – пишет Сергей Пимоненко. Провал тянется более километра. Дорожные службы огородили опасные участки и сейчас пытаются спать пропасть. От наводнения оправляется Ахтырка на Сумщине. Там накануне был метровый уровень воды и по некоторым улицам можно было передвигаться только на лодке. Сейчас подтопленными остаются только четыре дома. Чтобы отвести воду от города, власть перерыла объездную дорогу, и вода пошла на поля.



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