|Вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная глубокая пропасть (ВИДЕО)
|03.04.2018 13:52
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В результате массового наводнения вдоль трассы Сумы – Киев образовалась длинная пропасть глубиной около 1,5 метра.
Соответствующее видео опубликовал на своей старице в Facebook Слава Дидоф, информирует svodka.net.
«Размыло часть дороги Сумы – Прилуки – Киев (за Ромнами) бездна около 1,5 метров. Дорожники пытаются отвести поток в сторону (но отдельно некуда), если не получится то капец», – пишет он.
Пользователи соцсетей активно комментируют видео.
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«Страна уходит под землю», – пишет Сергей Пимоненко.
Провал тянется более километра. Дорожные службы огородили опасные участки и сейчас пытаются спать пропасть.
От наводнения оправляется Ахтырка на Сумщине. Там накануне был метровый уровень воды и по некоторым улицам можно было передвигаться только на лодке. Сейчас подтопленными остаются только четыре дома. Чтобы отвести воду от города, власть перерыла объездную дорогу, и вода пошла на поля.