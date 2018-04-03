По предварительным данным полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, которое было помещено внутрь банкомата через лоток выдачи денег. В результате взрыва банкомата никто не пострадал Фото: hk.npu.gov.ua Отмечается, что банкомат находился в здании магазина, расположенного на улице Астрономической."Предварительно установлено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства, которое было помещено внутрь банкомата сквозь лоток выдачи денег. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма на данный момент устанавливается", – говорится в сообщении.Злоумышленники предварительно закрасили камеры видеофиксации банкомата. В результате происшествия никто из граждан не пострадал.Факт происшествия внесен в журнал единого учета правонарушений. Решается вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.В "ПриватБанке" заявили, что банкомат принадлежит им, и пообещали вознаграждение в размере 50 тыс. грн за любую информацию, которая поможет поймать преступников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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